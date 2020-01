Sistemas informáticos militares cada vez mais atacados

"À escala global, existe um aumento do número de ameaças e tentativas de penetração [ciberataques] nos sistemas militares, à semelhança do registado nos outros setores públicos", revela ao CM o almirante Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).



Por isso, tem um "plano específico de reforço dos recursos humanos, materiais e financeiros alocados à ciberdefesa",...

