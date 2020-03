O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) apreciou e decidiu 14 inquéritos e 11 processos disciplinares em 2019, ano em que aplicou 13 penas disciplinares a magistrados.



Os números surgem no relatório síntese da atividade do ano passado. O documento indica ainda que a Secção Disciplinar do CSMP se decidiu pela aplicação de duas penas de advertência, oito penas de multa, uma pena de suspensão de exercício, uma pena de inatividade e uma pena de aposentação compulsiva.

