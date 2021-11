Ministério Público diz que indemnização à família de Ihor Homeniuk é excessiva

O Procurador do Ministério Público considerou, esta quarta-feira, excessiva a indemnização dada à família de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano morto às mãos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa em março de 2020.O magistrado Fernando Ferreira Lino disse em tribunal que o Estado Português vai à falência se tiver de pagar 800 mil euros à família da vítima, avança o Diário de Notícias. As declarações foram feitas durante a primeira audiência dos recursos dos três inspetores do SEF pela morte do cidadão ucraniano.Durante a sessão, segundo a imprensa nacional desta quinta-feira, o Tribunal da Relação anunciou uma possível alteração da qualificação do crime de que os três inspetores estão acusados de forma a desagrava-lo.A opinião do procurador indignou os advogados de defesa da viúva.