Ministro da Administração Interna recebe 68 inspetores do aeroporto de Lisboa

Já está em fase de testes médicos um novo curso, para mais de 100 novos inspetores.

Por M.C. | 10:48

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, preside esta segunda-feira, na sede do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em Barcarena, Oeiras, à cerimónia de início de formação de 68 novos inspetores.



São estes que, por decisão governamental, reforçarão o efetivo do SEF no aeroporto de Lisboa, entre junho e setembro. Findo este estágio, os futuros 68 inspetores continuarão a respetiva formação teórica – e voltam a reforçar as fronteiras aéreas em dezembro.



Segundo o Ministério da Administração Interna, serão distribuídos pelos vários aeroportos.



Recorde-se que já está em fase de testes médicos um novo curso, para mais de 100 novos inspetores.