Ministro explica erro que levou Governo a dar português como morto em França

Augusto Santos Silva fala de erro de comunicação e diz que Renato Silva está "a lutar pela vida".

12:46

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, explicou este sábado o que levou a que o Governo tivesse anunciado na sexta-feira a morte de um português nos atentados do Sul de França, informação que foi depois corrigida.



"Foi um erro de comunicação. A primeira informação que recebemos das autoridades francesas indicava um português entre as vítimas mortais. Essa informação foi depois corrigida", disse Santos Silva à CMTV.





O governante diz que o executivo está a prestar todo o apoio à vítima. "O secretário de Estado já está no hospital de Perpignon, onde o português está a lutar pela vida".



Santos Silva encara com naturalidade a situação: "Compreendo bem que uma unidade de crise que esteja a lidar com uma situação de terrorismo possa não cumprir a 100%".



Questinodo sobre se o governo deveria apresentar desculpas à família, o ministro lembra que isso já foi feito. "O secretário de Estado já apresentou desculpas. Quando se erra, o melhor é assumir o erro".



O português Renato Silva está internado em estado considerado muito grave no hospital de Perpignon, depois de ter sido baleado pelo terrorista Redouane Ladkin quando seguia de carro com um amigo, em Carcassonne. O amigo morreu e o agressor fugiu com a viatura para Trèbes, onde abriu fogo contra a polícia e fez reféns num supermercado.