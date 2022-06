Mistério com casal norte-americano desaparecido no mar durante viagem aos Açores

Um casal norte-americano, de 65 anos, está desaparecido desde dia 13, depois de ter iniciado uma viagem aos Açores. Yanni Nikopoulos and Dale Jones partiram de Hampton, no estado norte-americano da Virgínia, no dia 8 deste mês.Segundo a filha de Dale Jones, o barco sofreu danos durante uma tempestade e, no último contacto feito pelo casal, os planos passavam pelo regresso a Hampton. Estariam a 460 milhas da costa - cerca de 740 quilómetros - no momento em que falaram com a família pela última vez. A guarda costeira dos EUA fez buscas, por ar, na zona onde estaria o veleiro durante esse contacto."Em situações como esta, com tantas incógnitas, os nossos esforços precisam de lançar uma ‘rede’ ampla e intencional", afirmou o comandante Brian Gainey, referindo-se à vasta área de busca.