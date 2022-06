Mistério com mulher desaparecida em Sesimbra desde o dia 11 de junho

Uma arquiteta de 48 anos está desaparecida desde o dia 11, quando saiu de casa, nas Caldas da Rainha, para um período de férias - que iria passar junto à costa, em vários locais entre a Caparica (Almada) e Sagres (Algarve).A PJ e a GNR de Setúbal já realizaram várias diligências e buscas, incluindo com recurso a drones e a cães pisteiros, confirmaram ao CM fontes das duas forças. Mas sem sucesso até ontem. As buscas estão centradas na zona da serra da Arrábida, junto a Sesimbra, onde o carro de Alexandra Guilhoto foi encontrado na zona de pedreiras - após a família ter apresentado, no dia 13, denúncia pelo desaparecimento.A mulher é descrita como uma apaixonada pela caminhada e, em especial, pelos trilhos da serra da Arrábida que correm do topo das arribas para as praias isoladas. O caso está a intrigar as autoridades, uma vez que não foram encontrados quaisquer indícios de crime ou suicídio.Suspeita-se que Alexandra Guilhoto estivesse a realizar um dos trilhos e tenha sofrido um acidente. No carro estava um caderno com anotações e nome de duas praias na zona das pedreiras e da presença de grutas no percurso.