Morreu Alexandre Soares dos Santos, ex-patrão do Pingo Doce. Era um dos homens mais ricos de Portugal

Morreu Alexandre Soares dos Santos, ex-líder da Jerónimo Martins, aos 84 anos. Oconfirmou que o antigo líder morreu em casa esta sexta-feira vítima de doença prolongada.Alexandre Soares dos Santos, nascido no Porto a 23 de setembro de 1934, liderou o grupo Jerónimo Martins, que detém os hipermercados Pingo Doce, durante 46 anos.Foi em 2013 que o empresário se reformou de presidente do grupo que tornou numa multinacional.À Lusa, fonte familiar disse que as cerimónias fúnebres serão "reservadas à família, por vontade expressa" de Alexandre Soares dos Santos.Em atualização