Morreu o jornalista e autor António Tavares Teles, aos 77 anos de idade.A Sociedade Portuguesa de Autores anunciou esta quinta-feira uma nota de pesar pela morte do jornalista."A SPA manifesta o seu pesar pela morte aos 77 anos, no Algarve, do jornalista e escritor António Tavares Teles, beneficiário da cooperativa desde 1980 e cooperador deste março de 1991", pode ler-se.