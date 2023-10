Motociclista em estado grave após colisão em Gondomar

Um homem sofreu ferimentos graves numa colisão entre a mota em que seguia e um automóvel, esta manhã, na Estrada Nacional 108, em Melres, Gondomar.

O alerta para o acidente foi dado às 10h45. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Melres, pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António. Depois de estabilizado no local, o motociclista foi transportado para a referida unidade hospitalar do Porto.

O trânsito esteve cortado. A GNR investiga as causas da colisão.