Colisão entre dois carros provoca um ferido em Póvoa e Lanhoso

Um homem, de 54 anos, ficou ferido, numa aparatosa colisão, esta tarde de sábado, na Estrada Regional 310, em Santo Emilião, na Póvoa de Lanhoso.



O alerta foi dado 14h48.





No local estiveram os Bombeiros da Póvoa de Lanhoso e o INEM. A vítima depois de estabilizada foi transportada para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados leves. Nas viaturas seguiam, quatro pessoas numa, e cinco na outra, tendo saído ilesas do embate.A estrada esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos.As causas da colisão estão agora a ser investigadas pela GNR que esteve no local.