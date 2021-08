Um motociclista de 62 anos morreu, este sábado, quando a mota que conduzia embateu numa carrinha. A vítima caiu e embateu com a cabeça num rail, na saída da rotunda na EN13, junto à zona industrial do Neiva, em Viana do Castelo.O alerta foi dado às 11h30 e, apesar do socorro, o óbito foi confirmado no local. A vítima, residente em Fão, Viana do Castelo, seguia para um almoço convívio com motards. A GNR investiga.