Motociclista reformado morre ao ser abalroado por camião em Barcelos

Um reformado, de 72 anos, morreu esta quinta-feira de manhã, quando seguia ao volante de uma moto e foi abalroado por um camião.A vítima não terá respeitado a paragem obrigatória no entroncamento e entrou na EN204 sem dar hipótese ao camionista de evitar o embate.

O alerta foi dado às 09h50 e, apesar do rápido socorro dos Bombeiros de Barcelos e do INEM, o óbito de José Maria Pereira foi declarado no local.



Os familiares da vítima, que vivia na freguesia de Abade de Neiva, tiveram de receber apoio psicológico.