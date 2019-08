O Movimento Coletes Amarelos de Portugal apelou esta quinta-feira à população, através de uma publicação no Facebook, para aderir a um protesto de apoio à greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas. Com esta junção de forças, o movimento ameaça fechar a ponte 25 de Abril.



Na publicação do movimento é possível ler que o grupo não admite "mais aumentos no preço dos combustíveis" e exige "melhores condições de trabalho para os nossos bombeiros, vamos reforças a greve dos Camionistas".





Na página de Facebook do movimento, a população é ainda informada de que os manifestantes se vão reunir no McDonald’s de Corroios e no Parque Intermodal Malveira, às 08h00, para a partir daí iniciarem a marcha lenta até às 09h30. A hora de chegada à Assembleia da República está prevista para as 11h.

Recorde-se que esta greve está agendada para a próxima segunda-feira, dia 12 de agosto.