Uma mulher que cometeu quatro roubos, dois deles com arma branca, foi detida em Lisboa e ficou em prisão preventiva.Os crimes com faca ocorreram a 14 e 19 de setembro. Roubou 100 euros e um telemóvel a um automobilista que lhe havia dado boleia; e abordou outro parado num cruzamento, ferindo-o nas mãos para roubar um par de óculos no valor de 850 euros.Já na terça-feira passada, arrancou, por esticão, uma mala e uma carteira que as vítimas traziam consigo.