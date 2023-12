Mulher cai em falésia de 7 metros no Estoril. Estava a tirar fotografias

A Polícia Marítima de Cascais e os bombeiros encontram-se a prestar assistência a uma mulher estrangeira com cerca de 30 anos que, pelas 14h40 desta segunda-feira, caiu numa falésia com cerca de sete metros de profundidade na praia da Ponta do Sal, em São João do Estoril.



A mulher estava a tirar fotos na praia.

"Tudo indica que se tratou de uma mulher que estava a caminhar, e escorregou e caiu de uma altura considerável", explicou ao CM o comandante Marques Coelho, comandante da capitania de Cascais.



A mulher que estava a tirar fotos na praia tem ferimentos diversos no corpo, mas não inspira cuidados. Está ainda a ser retirada por uma equipa de bombeiros, com apoio da Polícia Marítima, que se encontram no local.





Para o local foram acionados 8 operacionais e três viaturas.