Turista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta Delgada

Uma mulher, de 63 anos, morreu este domingo após ter sido arrastada por uma onda, na zona das piscinas de Ponta Delgada, na Madeira.O alerta foi dado às 13h48, inicialmente para o desaparecimento da mulher de nacionalidade lituana.Segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN) a vítima foi encontrada já sem vida, "tendo o corpo sido transportado para o Aeroporto da Madeira, onde foi declarado o óbito pelo Delegado de saúde".Para o local foram acionados elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, do SANAS Madeira e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, com o apoio de uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira.De acordo com a mesma nota, o corpo foi posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Funchal.

Os familiares da vítima encontram-se a receber apoio do Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.