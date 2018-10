Mulher de 70 anos morre em acidente com trator em Trancoso

O óbito foi confirmado no local por elementos da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Guarda, indicou.

Uma mulher de 70 anos morreu esta sexta-feira no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, na sequência de um acidente com o trator agrícola que conduzia, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu às 16:05, num caminho rural, na localidade de Vila Novinha, na freguesia de Rio de Mel, concelho de Trancoso.

"O trator capotou e a senhora ficou debaixo dele", adiantou a fonte.



João Paixão, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, disse à Lusa que "a senhora deve ter perdido o controlo do trator e este tombou", causando-lhe a morte.



O óbito foi confirmado no local por elementos da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Guarda, indicou.



Estiveram no local do acidente dez homens e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, da GNR e da VMER.



O acidente está a ser investigado por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR da Guarda, segundo o CDOS.