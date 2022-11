Mulher detida por abusar sexualmente dos filhos de um e seis anos no Alentejo

A Polícia Judiciárias (PJ) deteve, esta quarta-feira, uma mulher suspeita de abusar sexualmente dos filhos menores, no concelho de Cuba, no Alentejo.As agressões sexuais ocorreram em momentos distintos. As vítimas são um rapaz de seis anos e uma menina de um ano.Durante a investigação foram recolhidas várias provas, "nomeadamente relatos das várias agressões sexuais perpetradas pela ora detida, tendo sido igualmente colhidos elementos indiciadores de intervenção nas práticas sexuais abusivas por parte do progenitor das crianças, um indivíduo com 56 anos de idade, presentemente sujeito a obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, medida de coação aplicada no âmbito de inquérito em que é suspeito da prática de crimes de perigo comum", como se pode ler no comunicado da PJ.As agressões ocorreram em momentos em que a detida e o companheiro se encontravam sozinhos na habitação.A suspeita será presente esta quinta-feira às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação adequadas.