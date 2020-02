Mulher detida por agredir e ameaçar companheiro em Santarém

Uma mulher, de 30 anos, foi detida na passada terça-feira em Vila Nova da Barquinha, Santarém, pelo crime de violência doméstica.



De acordo com um comunicado da GNR, a suspeita agredia e ameaçava de morte, com recurso a uma arma branca, o companheiro, de 35 anos.





Uma investigação das autoridades "culminou no cumprimento de um mandado de detenção para a agressora", pode ler-se."Ainda no seguimento das diligências de investigação, os militares verificaram que a suspeita permanecia de forma ilegal em território português, tendo sido notificada para abandonar o País e o espaço Schengen no prazo de 20 dias", dá conta o comunicado.A detida foi presente esta quarta-feira ao Tribunal Judicial de Santarém. Ficou proibida de contactar com a vítima e tem ainda de realizar apresentações semanais em posto policial da área de residência.