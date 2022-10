Mulher transgénero detida por esfaquear os pais 20 vezes em Samora Correia

O casal, na casa dos 75 anos, estava esta segunda-feira em risco de vida no Hospital de Vila Franca de Xira, tendo a agressora sido detida pela GNR de Samora Correia.





Uma transgénero com cerca de 30 anos esfaqueou esta segunda-feira os pais em Porto Alto, Samora Correia, por motivos que ainda estão a ser investigados, mas que podem estar relacionados com dinheiro e com o facto de os pais não aceitarem bem a mudança de sexo pela qual a agressora está a passar.O casal, na casa dos 75 anos, estava esta segunda-feira em risco de vida no Hospital de Vila Franca de Xira, tendo a agressora sido detida pela GNR de Samora Correia.



De resto, segundo apurou o CM, as autoridades policiais já fizeram mais de uma dezena de participações ao tribunal por violência e a filha já foi proibida por diversas vezes de se aproximar dos progenitores que, quase sempre, a escondem em casa.