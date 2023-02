Mulher em prisão preventiva após apreensão de 40 mil doses de droga em Ponta Delgada

Uma mulher ficou em prisão preventiva após ser detida "em flagrante delito" em Ponta Delgada, nos Açores, suspeita de tráfico de droga, numa operação que permitiu apreender cerca de 40 mil doses de droga, foi esta quinta-feira revelado.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), a detenção da mulher de 25 anos, ocorreu "no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada", na ilha de São Miguel, que permitiu "a apreensão de 18 quilos de haxixe e 350 gramas MDMA/ECSTASY", num total "superior a 40.000 doses médias individuais diárias".

A PJ adianta ainda que a mulher está "fortemente indiciada da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

A operação contou com a colaboração da GNR.

Após presente a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada à mulher "a medida de coação de prisão preventiva", refere ainda a PJ.