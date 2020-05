Uma mulher morreu na sequência de uma colisão entre o veículo ligeiro onde seguia e um veículo pesado de mercadorias, durante a noite desta sexta-feira, no IC2 em Travasso, Pombal.Segundo o que oconseguiu apurar junto do Comandante dos Bombeiros de Pombal, a jovem, com idade entre os 20 e os 30 anos, seguia sozinha no veículo ligeiro, sendo a única vítima do acidente a registar.No local estiveram os Bombeiros de Pombal e o INEM.O alerta ocorreu cerca das 22h35.