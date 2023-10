Mulher que matou o filho com sete facadas por desarrumação na casa começa a ser julgada

A mulher, de 52 anos, que em dezembro do ano passado matou o filho com sete facadas devido à desarrumação da casa começa esta quarta-feira a ser julgada por homicídio no tribunal de Setúbal.Na noite de 20 de dezembro de 2022, quando Maria Odete Ramos chegou a casa, na Moita, e viu o espaço totalmente desarrumado, não reagiu bem e começou a partir pratos na cozinha e junto do quarto e Diogo Cruz, o filho de 20 anos. O jovem estava com a namorada no dado momento.A arguida disse que estava farta de aturar o filho e que ele tinha que sair de casa. Quando Diogo ameaçou chamar a polícia, a progenitora não demonstrou preocupar-se. Dirigiu-se à cozinha, pegou numa faca, correu em direção ao filho e começou a esfaqueá-lo.A namorada do jovem, que estava grávida, tentou salvá-lo quando se deparou a situação, mas foi ameaçada e decidiu fugir.Devido aos gritos vindo do interior da casa, vários vizinhos foram ao local e tentaram travar a mulher.Foi uma vizinha que conseguiu impedir com que Maria Odete Ramos continuasse a desferir golpes no filho. No total, deu-lhe sete facadas. Fugiu depois de cometer o crime, mas acabou por ser detida pela PSP.Diogo Cruz morreu a caminho do hospital devido a ferimentos no pescoço e no peito.Maria Odete Ramos e Diogo Cruz viviam juntos há dois anos e a relação entre ambos era pautada por conflitos e violência. Ao que a investigação apurou, o filho não estudava nem trabalhava e vivia à custa da mãe.

As autoridades, sabe o CM, tinham registo das situações de violência entre a mãe e o filho. Uma vizinha recordou que a mulher lhe chegou a dizer: "Já não aguento mais, um dia mato-o."

O Ministério Público pede uma pena de 12 a 25 anos de prisão para Maria Odete Ramos por homicídio qualificado.