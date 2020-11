Mulher viveu terror às mãos do companheiro durante 28 anos

Um homem de 47 anos foi este sábado detido pela GNR de Leiria por violência doméstica sobre a companheira durante os 28 anos em que durou a relação. também o filho e a família da vítima foram alvo do agressor. O caso aconteceu numa localidade do concelho de Leiria.









Numa investigação que surgiu após denúncias, e levada a cabo por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, a GNR apurou que o homem “é suspeito de infligir maus-tratos verbais e psicológicos à vítima durante 28 anos”. Mais, a mulher foi tanto vítima de agressões físicas continuadas como alvo de reiteradas ameaças de morte.

De acordo com o que a GNR de Leiria divulgou este sábado, os maus-tratos eram também estendidos ao filho de ambos. O detido é ainda suspeito de maus-tratos físicos e ameaças de morte a familiares da esposa. Num dos casos, chegou ao ponto de encostar uma faca de cozinha ao pescoço de um desses familiares da mulher, a quem ameaçou matar. Tudo isto porque essas pessoas tentavam defender as vítimas das agressões.





Após recolha de prova e de testemunhos, a GNR cumpriu o mandado de detenção do agressor. O suspeito ficou detido nos calabouços do comando da GNR de Leiria até ser presente a um juiz do tribunal daquela comarca.