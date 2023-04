Ainda não há data para as cerimónias fúnebres de Carla Micaela da Costa, a mulher grávida, de 31 anos, que foi mortalmente atropelada por um carro quando seguia na berma da rua Alberto Sampaio, em Ronfe, Guimarães, na tarde de segunda-feira. A vítima estava grávida de quatro meses e o feto também não sobreviveu.





Ao que oapurou, Carla morava com a sogra, o companheiro e a filha a escassos metros do local do atropelamento. Antes de se mudar para Guimarães residiu no bairro do Aleixo, no Porto.