"Ninguém está acima da Lei e Constituição", diz Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta segunda-feiraque os portugueses exigem que se seja "implacável no combate à criminalidade"."Ninguém está acima da Constituição e da Lei. Rigorosamente ninguém. Mais poderosos, menos poderosos, poder político, económico, social, todos estão submetidos num Estado de Direito democrático à Constituição e às leis", afirmou o Presidente da República durante uma visita ao edifício sede da Polícia Judiciária.Explicou que se pede às polícias que sejam mais viradas para a "prevenção e proatividade", numa altura em que os crimes estão "interligados" e "não são compartimentos estanques". "Todos os portugueses querem uma PJ forte, eficaz e competente e prestigiada", afirmou.Razão pela qual diz ser com "alegria" que verifica "da parte do Governo a noção de que são precisos mais meios".O Presidente da República afirmou considerar desde esta segunda-feira que o modelo institucional em que se enquadra a PJ "é o adequado". "Cheguei a defender a ponderação de diversos modelos institucionais", disse.Em causa a tutela e a relação com outras polícias. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a solução que existe "é aquela que conjuga a experiência com os desafios da mudança", que "permite a coordenação sem a dissolução da identidade" e que "valoriza o espírito próprio"."Há boas notícias. 120 novos efetivos e concurso para mais 100. PJ tem imagem de competência, eficiência, sofisticação de meios. Soube atualizar-se", disse o Presidente.Marcelo foi à PJ agradecer o "amor à camisola, paixão, o colocar o dever à frente da vida familiar. A dedicação à missão ingrata", afirmou.