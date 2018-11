Avião aterra de emergência em Faro escoltado pela Força Aérea

Aeronave partiu do Funchal e tinha como destino Amesterdão.

13:20

Nova emergência e novamente os F-16 da FAP acompanharam. Um vôo comercial do Funchal para Amesterdão, com 149 pessoas a bordo, sofreu hoje uma despressurização e aterrou em segurança no aeroporto de Faro. É muito raro ter 2 emergências em 2 dias, mas a FAP estava preparada. — João Cravinho (@JoaoCravinho) November 12, 2018

Um avião com 149 pessoas a bordo aterrou de emergência no Aeroporto de Faro, escoltado por F-16 da Força Aérea, esta segunda-feira, após sofrer uma despressurização.O voo comercial tinha partido do Funchal com destino a Amesterdão mas acabou por sofrer uma despressurização e foi obrigado a aterrar de emergência no Aeroporto de Faro, escoltado por F-16 da Força Aérea Portuguesa.O anúncio foi feito pelo Ministro da Defesa Nacional, João Cravinho.

O Boeing 737 da Transavia, que transportava 149 passageiros a bordo, comunicou problemas de pressurização quando fazia a ligação com Amesterdão, tendo divergido e aterrado em segurança no Aeroporto de Faro pelas 12H51. O voo foi escoltado pelas aeronaves F-16 da Força Aérea.

A Força Aérea ativou ainda todo o seu sistema primário de Busca e Salvamento, no decurso da ocorrência.

Esta é a segunda vez que a Força Aérea ativa a parelha de F-16 para escoltar uma aeronave civil em dificuldades em menos de 24 horas.