A polícia opera esta sexta-feira “num Mundo diferente”, em “permanente mutação” e em “que a criminalidade em rede está cada vez mais ‘refinada’ e tem ao dispor novas ferramentas digitais de disseminação”, alerta a Direção Nacional da Polícia Judiciária, que esta sexta-feira celebrou o 78.º aniversário. E, também por isso, os dirigentes deixam a mensagem de “uma postura continuamente proativa: elevar os níveis de alerta e renovar todos os padrões do nosso conhecimento e desempenho”, prometendo “desbravar novos caminhos de combate à criminalidade”.





A PJ, liderada por Luís Neves e que será uma das principais beneficiadas do aumento do orçamento do Ministério da Justiça - com obras em instalações e um prometido plano plurianual de recrutamento até 2026 -, promete “continuar a ser justos intervenientes” na “causa” de “servir a justiça, defender a verdade e procurar repor a dignidade de todas as vítimas de crimes”. “Estamos cientes de que os desafios serão oportunidades de crescimento, superação e um somatório de novas camadas de conhecimento”, refere a direção.