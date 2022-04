Oito pessoas condenadas a penas de prisão suspensas por tráfico de estupefacientes em Aveiro

Um grupo de sete homens e um mulher foi condenado, esta manhã, pelo tribunal de Aveiro, a penas de prisão, todas suspensas na sua execução, entre os quatro meses e os quatro anos e oito meses pelos crimes de tráfico de estupefacientes e tráfico de menor gravidade.Os oito arguidos, dos 20 aos 57 anos, eram suspeitos de se dedicarem ao tráfico de drogas na zona dos concelhos de Anadia e Águeda. No início do julgamento, o principal arguido, que se encontra em prisão preventiva, admitiu ser consumidor de haxixe mas negou a prática de tráfico de estupefacientes. O homem argumentou, perante o coletivo de juízes, que comprava pequenas quantidades para consumo próprio.Os arguidos foram detidos durante uma operação da GNR, que já durava há um ano, em Maio de 2021. Durante as buscas domiciliária e, as autoridades apreenderam 98 doses de haxixe, 37 doses de cocaína, 16 doses de liamba, quatro plantas de canábis e um selo de LSD.Foram ainda apreendidos 990 euros em dinheiro, oito telemóveis, cinco balanças de precisão e diverso material de corte e acondicionamento de estupefacientes.