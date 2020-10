Onze reclusos e sete guardas da cadeia de Leiria-Jovens infetados com Covid-19

Dez reclusos da cadeia de Leiria-Jovens, todos infetados com Covid-19, foram transferidos no sábado para o hospital de campanha que os Serviços Prisionais instalaram na prisão de Custoias, Porto.



Estes foram recentemente diagnosticados, no âmbito do foco de contágio detetado no estabelecimento de Leiria. A doença começou por ser detetada num preso e em sete guardas, já em confinamento. Os Serviços Prisionais mandaram testar o resto dos trabalhadores e população prisional, descobrindo os novos casos.



