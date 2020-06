Registado primeiro caso de infeção com coronavírus dentro de uma prisão portuguesa

Foi conhecido, na manhã desta segunda-feira, o diagnóstico positivo à Covid-19 de um recluso da cadeia de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira.

Este será, segundo o relato feito ao CM pelo Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP), o primeiro caso conhecido de infeção com o novo coronavirus contraída dentro de um estabelecimento prisional.

"Falamos de um recluso condenado, em cumprimento de pena, e que foi transportado na sexta-feira ao Hospital de Penafiel para a realização de um exame preparatório a uma cirurgia ao joelho", explicou ao nosso jornal Jorge Alves, presidente do SNGP.

Como é agora obrigatório, o preso foi testado ao novo coronavirus.

Após a diligência médica regressou à prisão, manteve o mesmo contacto com outros presos e guardas. Está detido numa ala com mais de 100 presos (a cadeia tem, no total, cerca de 200 pessoas presas).

Só na manhã de hoje foi conhecido o diagnóstico positivo à doença.

"Sabemos que o recluso está agora em confinamento, e que todos os guardas colocados na prisão estão a ser chamados para se deslocarem a Vila Real com o intuito de serem testados à doença", acrescentou Jorge Alves.

O dirigente sindical alerta, no entanto, da necessidade urgente para que outros reclusos sejam testados. "Desconhece-se a forma como este contágio aconteceu", conclui Jorge Alves.

O CM já enviou um email de pedido de esclarecimentos à Direção-geral dos Serviços Prisionais sobre este caso. Aguardamos resposta.