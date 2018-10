Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai de dez filhos sequestra ex-mulher e fica em preventiva

Surpreendeu vítima - mãe de três dos seus filhos - junto a café e arrastou-a para carro.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:51

O homem que agrediu e sequestrou uma ex-companheira, em Ílhavo, vai ficar em prisão preventiva, indiciado pelos crimes de violência doméstica e de sequestro.



João Carlos Silva, de 34 anos, tem 10 filhos e é padrasto do filho da atual companheira. A vítima, mãe de três dos dez filhos do agressor, defende o detido.



"O que aconteceu foi entre mim e ele. Não quero que lhe aconteça nada. O João é o pai dos meus filhos e quero que volte para casa", disse a ex-companheira. "Não vou abandoná-lo por nada, não lhe quero mal nenhum", acrescentou.



"O meu filho precisa de ser tratado, é uma pessoa muito nervosa, não fez isto por mal, é uma pessoa dedicada aos filhos. Foi ao café para estar connosco e, quando viu a ex-mulher, perdeu a cabeça", contou Maria Silva, mãe do arguido.



João Carlos Silva agrediu a ex-companheira, na segunda-feira, quando a encontrou à porta de um café. Puxou-a pelos cabelos e obrigou-a a entrar num carro, fugindo a grande velocidade. Quando soube que o alerta tinha sido dado, foi à GNR da Gafanha da Nazaré.



A primeira informação dava conta de que o homem teria 15 filhos, mas a família garante que são dez, de diferentes mulheres. Responde por vários processos de violência doméstica e um de abuso de menores.



Depois de ouvir as medidas de coação, João Carlos Silva foi levado, pela Polícia Judiciária de Aveiro, para o estabelecimento prisional da cidade, onde irá aguardar pelo julgamento.