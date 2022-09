Pais suspeitos de violarem criança durante oito anos. Casal justifica ato como “preparação para a vida sexual”

Um casal foi detido por suspeitas do crime de violação de uma criança, filha do casal, em Leiria. Os pais justificaram os atos como uma preparação para o desenvolvimento sexual futuro da criança.Segundo comunicado da Polícia Judiciária (PJ), "o casal está indiciado pelo crime de violação de uma criança, de forma continuada, durante aproximadamente oito anos"."Os factos ocorreram em contexto familiar, sob pretexto de concorrerem para a formação e preparação da vitima para o seu desenvolvimento sexual futuro, sendo perpetrados pelo pai com a cumplicidade da mãe", refere a nota.A situação foi sinalizada pela escola da vítima e a PJ procedeu "de imediato" ao afastamento dos agressores.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.