Pancadaria e isqueiro em forma de arma lançam pânico em comboio da Fertagus

Uma cena de pancadaria entre dois homens no interior de um comboio da Fertagus (Fogueteiro-Lisboa) terminou com uma paragem de emergência e os passageiros a correr pela linha na manhã desta quarta-feira. Segundo o CM apurou, após se envolverem numa luta quando o comboio entrava no túnel do Pragal, um dos homens puxou de um objeto que parecia uma pistola.



Uma mulher gritou ‘Homem armado!’ e de seguida alguém acionou os travões de emergência.





O alerta foi dado à PSP, que enviou meios para o local, e o suspeito foi rapidamente intercetado. Tinha apenas um isqueiro com a forma de uma pistola, pelo que foi meramente identificado e deixado em liberdade uma vez que não cometeu qualquer crime.A circulação foi interrompida pouco depois da 11h30, mas já retomou a normalidade.O CM aguarda esclarecimentos oficiais sobre o caso.