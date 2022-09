Militares do Regimento de Paraquedistas, do Exército, estão desde segunda-feira nos Países Baixos para participar, mais uma vez, num dos maiores exercícios aeroterrestres da Europa. O ‘Falcon Leap 2022’ reúne, até dia 17, mais de um milhar de militares de 13 países. No último dia, os portugueses participarão na celebração do 78º aniversário da operação ‘Market Garden’ - ação aliada na II Guerra Mundial, considerada a maior largada de paraquedistas (40 mil) de sempre, para tomada de pontes nos Países Baixos.









Com base em Eindhoven, o exercício terá uma semana dedicada à largada de cargas e a segunda de paraquedistas, nos Países Baixos e na Bélgica. Os militares portugueses pertencem ao Batalhão Operacional Aeroterrestre.