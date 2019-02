Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passageiro de camião do lixo ‘cuspido’ após colisão no IC19

Duas pessoas ficaram feridas e a estrada esteve cortada, junto a Rio de Mouro.

Por João Tavares e Daniela Lapo | 08:52

O embate do camião de recolha de lixo foi de tal forma violento que o passageiro, de 45 anos, foi ‘cuspido’ para o sentido contrário do IC19 em que seguia a viatura pesada (Lisboa-Sintra), junto a Rio de Mouro. O homem sofreu ferimentos graves, enquanto o condutor, de 24 anos, sofreu ferimentos ligeiros. Um acidente que lançou o caos num dos principais acessos a Lisboa.



O acidente teve lugar poucos minutos antes das 05h00 e, num primeiro momento, obrigou ao corte total do IC19 – até cerca das 11h00. Não só devido ao socorro que teve de ser prestado às vítimas, mas também aos destroços espalhados na via e ao derramamento de gasóleo e de óleo na estrada.



O ferido grave foi levado ao Hospital de Santa Maria e o condutor ao Amadora-Sintra.



Só ao final da tarde é que a circulação ficou restabelecida na normalidade, já que o camião embateu num pórtico de sinalização, pelo que houve necessidade de retirar essa infraestrutura. As autoridades viram-se obrigadas a desviar o trânsito para o Retail Park e A16.