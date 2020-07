Persegue ladrões que lhe roubaram o carro até chegar a GNR

Um homem deu conta, na segunda-feira à noite, que o seu automóvel estava a ser roubado por dois assaltantes, em Fânzeres, no concelho de Gondomar. Mas conseguiu entrar numa outra viatura de que é proprietário e seguiu os ladrões, que fugiram no interior do Opel Corsa furtado.



A dupla parou a viatura roubada já em São Pedro da Cova e foi pouco depois detida pela GNR de Fânzeres, que estava ao corrente da situação. Graças à perseguição que fez e à rápida intervenção da GNR, o proprietário recuperou o carro. Os suspeitos, de 18 e 27 anos, foram a tribunal.



Ver comentários