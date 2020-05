Pescador cai de rocha e fica em estado grave em praia de Sintra

Um pescador lúdico que caiu de uma rocha, ao final da tarde desta quarta-feira, na praia do Magoito, em Sintra, encontra-se em estado grave, com uma suspeita de traumatismo craniano, foi resgatado por um um helicópetro da Força Aérea e transportado para o hospital.

De acordo com fonte da Autoridade Marítima, o homem encontrava-se numa zona onde o resgate por terra ou mar era "impossível".

O alerta para o acidente foi às 17h59. No local estiveram 21 operacionais e sete viaturas dos bombeiros, INEM e Polícia Marítima.



A vítima encontrava-se no fundo de uma arriba com 100 metros de altura e sofreu uma luxação num ombro.



Em atualização