Um incêndio na arrecadação de um prédio em Peniche provocou esta quinta-feira três feridos ligeiros, por inalação de fumo, quando ficaram encurralados na zona das escadas. Foram transportados ao hospital local.O fogo, que deflagrou pelas 08h50, aconteceu no Bairro Peniche 3 e atingiu as entradas de três apartamentos. As vítimas são três moradores: dois homens, de 18 e 30 anos, e uma mulher com cerca de 60 anos. A PSP investiga as causas do incêndio.