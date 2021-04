Proprietária de apartamento e dois inquilinos hospitalizados após incêndio em Almada

Uma mulher e dois homens ficaram feridos este sábado de manhã na sequência de um incêndio que deflagrou na cave de um prédio na rua Luís de Camões, no Laranjeiro, Almada.Foram transportados ao hospital Garcia de Orta em estado considerado grave devido à inalação de fumos. Segundo vizinhos trata-se da proprietária do apartamento – com cerca de 60 anos e de nacionalidade brasileira – e dois inquilinos angolanos com cerca de 30 anos.O combate ao fogo, cuja causa é desconhecida, envolveu 22 operacionais dos bombeiros.