Nove turistas feridos em incêndio num hostel na Baixa de Lisboa

Um incêndio num hostel da rua dos Douradores, na Baixa de Lisboa, provocou ferimentos em nove turistas que ali estavam alojados. Dois tiveram de ser hospitalizados – um devido a queimaduras e outro por inalação de fumos -, enquanto os restantes receberam assistência no local.

O fogo deflagrou pelas 03h20 deste domingo, no edifício do hostel Vistas de Lisboa e obrigou a mobilizar 25 operacionais do Regimento de Sapadores, INEM e PSP. As chamas foram extintas em menos de 30 minutos, mas o resgate das vítimas teve de ser feito com recurso a três autoescadas.





Desconhece-se, para já, as causas do incêndio.