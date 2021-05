PJ apanha homem e mulher com 80kg de plantas psicoativas no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve nos últimos dias um homem e uma mulher por suspeitas de importarem e traficarem Khat, uma planta nativa das áreas tropicais da África Oriental e da Península Arábica, que contém uma substância psicoativa com efeito semelhante ao das metanfetaminas.

As apreensões ocorreram na sequência da deteção, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), de "quatro malas de viagem com um total cerca de 80 kg daquela planta que haviam chegado ao Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa", informou a PJ em comunicado.

Os detidos, de 35 e 28 anos de idade, ambos de nacionalidade portuguesa, ficaram em prisão preventiva.