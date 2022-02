PJ apreende mais de 3 milhões de doses de cocaína dissimulada em sete toneladas de fruta

A Polícia Judiciária apreendeu, pelo menos, 3.5000.000 (três milhões e quinhentas mil) doses individuais de cocaína proveniente da América Latina, que tinha acabado de chegar a território nacional por via aérea, no âmbito da operação "Exotic Fruit".



A droga estava escondida num carregamento de cerca de sete toneladas de fruta. Foram detidos cinco homens, dois portugueses e três estrangeiros, com idades entre os 28 e os 42 anos, suspeitos de fazerem parte de uma rede criminosa de tráfico de droga para o continente europeu para distribuição por diversos países.

Foram ainda apreendidas diversas viaturas, telemóveis, dinheiro em numerário e documentação.

Os arguidos serão esta quarta-feira presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue.