PJ detém suspeito de violar mulher em Faro

Um homem com 43 anos foi detido na terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de ter violado uma mulher no domingo, no concelho de Faro, informou a autoridade.

O detido terá coagido uma mulher, com 39 anos, a práticas sexuais "aproveitando-se do seu estado incapacitante gerado pelo abuso de substâncias", adianta a PJ em comunicado.

De acordo com a polícia, os factos ocorreram na madrugada de domingo na habitação do suspeito, fazendo a mulher parte de um grupo que para ali se deslocara em convívio.

A detenção do homem resultou da investigação desenvolvida depois de a vítima ter denunciado o caso às autoridades policiais, indica a PJ.

Ainda segundo a PJ, no decurso das diligências policiais foram recolhidos "relevantes elementos probatórios" que fundamentaram a detenção do suspeito fora de flagrante delito.

O homem vai ser presente ao tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.