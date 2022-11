PJ faz buscas a Isaltino Morais, a responsável do PSD e ao presidente da junta das Avenidas Novas em Lisboa

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, um membro da comissão nacional do PSD, Rodrigo Gonçalves, e o pai deste, Daniel Gonçalves Silva, presidente da junta de freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, estão na manhã desta terça-feira a ser alvo de buscas realizadas pela PJ, por suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, confirmou ao CM fonte policial.



A operação da PJ terá ainda outros alvos.

Em causa estarão, entre outros, a celebração de contratos fictícios entre empresas e autarquias, visando desviar verbas públicas. O Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, terá alegadamente recebido contrapartidas financeiras para adjudicar obras a rodrigo Gonçalves.

Ao que o Correio da Manhã apurou também a câmara de Odivelas está a ser alvo de buscas e que os "sacos azuis" provenientes do desvio de verbas também financiavam estruturas do PSD, onde a esposa de Rodrigo Gonçalves é funcionária.

Rodrigo Gonçalves, que foi presidente da junta de São Domingos de Benfica, foi denunciado quando deixou esse cargo em 2013 devido a alegadas irregularidades em contratos (entretanto anulados) com as empresas que o pai, Daniel, veio agora a contratar nas Avenidas Novas. Em 2019, Rodrigo Gonçalves demitiu-se de um cargo do PSD por criar perfis falsos nas redes sociais e com estes fazer propaganda em favor de Rui Rio, que então presidia ao partido.



As autoridades acreditam que possam estar outros autarcas do Partido Socialista envolvidos neste processo.