PJ faz buscas em vários locais de Lisboa e Viseu

A Polícia Judiciária (PJ) realiza, esta terça-feira, nove buscas domiciliárias e não domiciliárias, em Lisboa e Viseu, designadamente, a instalações de uma empresa, ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, à Cruz Vermelha Portuguesa, ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu e ao Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.



Numa informação publicada no 'site' do Ministério Público (MP), refere-se que as diligências "visam a obtenção de prova relacionada com factos suscetíveis de constituir crimes de participação económica em negócio e de abuso de poderes, por titular de cargo político, bem como de usurpação de funções".



Em causa estará um contrato público, por ajuste direto, ao abrigo do "Projeto PRID – Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas", para aquisição de serviços de engenharia, com pessoa sem habilitação legal para a prática de atos decorrentes daquela profissão, e, noutra parte, em suspeitas de favorecimento de contratação pública respeitante a análises de testes de Covid-19.



Nas diligências encontram-se inspetores e peritos da Polícia Judiciária, um representante da Ordem dos Médicos, cinco especialistas do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República, cinco magistrados do Ministério Público e dois Juízes de Instrução Criminal.