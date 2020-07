PJ fez novas buscas por Maddie em três poços no Algarve nas últimas semanas

A Polícia Judiciária (PJ) procurou o corpo de Madeleine McCann em três poços de água localizados em zonas rurais do concelho de Vila do Bispo.As buscas, ao que oapurou, foram realizadas nas últimas semanas e fazem parte de uma lista de diligências desenvolvidas pela polícia portuguesa, depois do alemão Christian Brueckner ter passado a ser o principal suspeito do desaparecimento da criança inglesa, na praia da Luz, em Lagos, em 2007.sabe que as buscas nos poços foram realizadas com o apoio de uma equipa de bombeiros especializada em busca e resgate, que incluiu mergulhadores.Segundo oapurou, os investigadores da PJ não encontraram nenhum vestígio de Maddie.Já foram realizadas outras diligências, nomeadamente inquirição de testemunhas, em articulação com a polícia alemã BKA e a inglesa Metropolitan Police, que partilham informação para realizar atos de investigação e de perícias, em Portugal e no estrangeiro.sabe que foram recolhidos elementos que indiciam a eventual intervenção do suspeito alemão no desaparecimento da criança inglesa.