Revelado "refúgio secreto" do novo suspeito do desaparecimento de Maddie McCann. Veja as imagens

Depois das autoridades alemãs revelarem que Christian Brueckner, o pedófilo alemão que é o novo suspeito no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, tinha mais de 8 mil ficheiros de pornografia infantil, foi agora revelado o refúgio secreto de Brueckner, onde o alemão se escondia e onde foram encontradas as novas provas e indícios que o ligam ao caso Maddie.

O programa 60 Minutos, do canal australiano 9news, visitou a casa delapidada e abandonada, perto de uma unidade fabril desactivada, em Neuwegersleben, na Alemanha e mostrou, em colaboração com as autoridades alemãs, como foi feita a descoberta.

Nas imagens é possível ver todo o material electrónico que foi descoberto enterrado junto à casa devoluta onde Brueckner se refugiava. Entre estas provas estará também aquela que liga o suspeito ao desaparecimento da Maddie e que leva as autoridades alemãs a afirmar que a menina inglesa estará morta, adianta o programa. As pens e computadores encontrados estavam enterrados junto ao cão morto de Brueckner.

No entanto o procurador alemão Hans Christian Wolter não adiantou se se confirma que imagens de maddie estão entre as apreendidas. "Não posso negar nem confirmar que Madeleine McCann estava entre as crianças que apareciam nos ficheiros de pornografia infantil. De momento não podemos adiantar pormenores", afirmou.

"Temos provas concretas de que este suspeito matou a Madeleine e que ela está morta. Os pais já foram informados pela polícia alemã desta informação, mas não lhes foram revelados todos os detalhes", explica o procurador em entrevista.