PJ investiga fogo que destruiu autocarro e carros em Loulé

O incêndio que destruiu, na totalidade, um autocarro e dois carros em Loulé está a ser investigado pela PJ, por haver suspeitas de fogo posto. Algumas testemunhas afirmam ter visto um grupo de jovens perto do local antes do início das chamas. “Quando nos dirigimos ao autocarro para ver o que se estava a passar, vimos um conjunto de gaiatos a sair do autocarro e a correr”, referiu ao CM um morador.





O incêndio, ocorrido no sábado à tarde, afetou ainda parcialmente uma quarta viatura. Segundo apurou o, as chamas terão começado no autocarro, que estava parado há vários meses e que seria para abater. Os bombeiros e a GNR estiveram no local, mas dadas as suspeitas de fogo posto, a investigação passou para a alçada da PJ, que já esteve a realizar perícias no local e procura agora os autores do fogo.